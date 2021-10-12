Українська співачка і кума музиканта Дзідзьо Оля Цибульська показала, як проводить вечір вдома з сином, і розкрила свої нічні слабкості в нових сторіз на своїй сторінці в Instagram.
Про це пише Politeka.net.
Так, на нових відео можна побачити, як співачка проводить час зі своїм маленьким сином Нестором, який цього року пішов до школи. Хлопчик зворушливо обіймає маму і цілує її в щічку.
"Моя прилипака", - жартома називає хлопчика Цибульська.
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Пізніше співачка вирішила поділитися своїми проблемами: пізно ввечері їй захотілося їсти.
"Осінь і ПМС це жесть. Хочеться їсти", - поскаржилася Оля.
Її син порадив мамі просто заглянути в холодильник і поїсти.
"Угу, а потім не влазжу в джинси", - відповіла Цибульська.
На це хлопчик заявив, що її чекає дієта.
"Щоб не напхатися на ніч є лайфхак:
Переглянути фото де ти собі подобаєшся
Приготувати їжу на завтра
Нанюхаюсь і не хочу", - написала Цибульська.
Втім, пізніше вона зізналася, що все ж наїлася на ніч: смачну їжу, перед якою співачка не змогла встояти, їй привезли батьки.
"Вибачте, кого підвела, худнемо з завтрашнього дня", - підсумувала Оля.
Нагадаємо, кума Дзідзьо Цибульська подражнила стрункими ніжками, забравшись в ліжко у вечірній сукні.
Як повідомляла Politeka, куму Дзідзьо Цибульську змусили понервувати.
Також Politeka писала, що Цибульська розсекретила перші кадри яскравого свята з кумом, Винником і Каменських.