Українська співачка і телеведуча Оля Цибульська, яка є подругою і кумою виконавця і продюсера Дзідзьо, похвалилася відпочинком на морі.

Як передає Politeka.net, 35-річна красуня разом з подругою і сином вирушила відпочивати за кордон. У себе в Instagram Цибульська вирішила подражнити шанувальників розкішними видами і фігуркою в купальнику. Відзначимо, що артистка активно займається спортом, тому виглядає в купальнику просто чудово. Образ артистка доповнила сонцезахисними окулярами.

"Жовтень теплий цього року. Тут точно", - підписала артистка відео, на якому радісно прогулювалася по берегу і наспівувала пісню "А я на морі".

Також Цибульська показала, як її маленький син розважається на пляжі. Хлопчик натягував на себе маску, ласти і надувні наплічники, готуючись до запливу в теплому морі.

"Нестор щасливий. Запитував разів 10, яка температура в Києві, і який зараз місяць", - підписала відео зірка.

Нагадаємо, що Оля Цибульська похвалилася стрункими ногами у вечірній сукні: "для свого Кота...".

Як повідомляла Politeka, Цибульська засвітила густу рослинність на ногах:"Боже".

Також Politeka писала, що Цибульська розповіла про домашні слабкості:"Вибачте, кого підвела".