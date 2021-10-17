Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является подругой и кумой исполнителя и продюсера Дзидзьо, похвасталась отдыхом на море.

Как передает Politeka.net, 35-летняя красотка вместе с подругой и сыном отправилась отдыхать за границу. У себя в Инстаграм Цибульская решила подразнить поклонников роскошными видами и фигуркой в купальнике. Отметим, что артистка активно занимается спортом, поэтому выглядит в купальнике просто превосходно. Образ артистка дополнила солнцезащитными очками.

«Октябрь теплый в этом году. Тут точно», - подписала артистка видео, на котором радостно прогуливалась по берегу и напевала песню «А я на море».

Также Цибульская показала, как ее маленький сын развлекается на пляже. Мальчик натягивал на себя маску, ласты и надувные наплечники, готовясь к заплыву в теплом море.

«Нестор счастливый. Спрашивал раз 10, какая температура в Киеве, и какой сейчас месяц», - подписала видео звезда.

Напомним, что Оля Цибульская похвасталась стройными ногами в вечернем платье: "Для своего Кота...".

Как сообщала Politeka, Цибульская засветила густую растительность на ногах: "Боже".

Также Politeka писала, что Цибульская рассказала о домашних слабостях: "Извините, кого подвела".