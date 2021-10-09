Українська співачка Оля Цибульська показала себе на ліжку у вечірньому вбранні, поділившись роздумами про те, як жінка повинна виглядати вдома.

Як пише Politeka.net, кума популярного співака Дзідзьо поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Цибульська підняла тему зовнішнього вигляду жінки перед її коханим.

"А ти за те, що вдома має бути красиво або комфортно? Так, напевно, чоловіки уявляють свою кицьку, коли дзвонять їй ввечері і запитують «а в чому ти»?. І нехай так думають. Тому що для свого Кота піжама і гулька на голові швидко перетворюються в плаття, мейк і зачіску з квітами. Фото вчорашні. Зараз я теж з гулькою в піжамі і без мейк", - написала Оля.

На нових знімках співачка позувала в дійсно розкішному образі. Вона розслаблено лежала на ліжку в чорній вечірній сукні з блискучою тканиною. Спідниця вбрання була настільки повітряної і напівпрозорої, що глядачі легко могли розглянути стрункі ніжки співачки.

Її шанувальники не змогли пройти повз.

"Комфорт, краса річ відносна", "які Класні фотки", "Богиня", "красуня", - пишуть люди.

Нагадаємо, куму Дзідзьо Цибульську змусили понервувати.

Як повідомляла Politeka, Цибульська розсекретила перші кадри яскравого свята з кумом, Винником і Каменських.

Також Politeka писала, що SLAVIA жорстко відповіла Цибульською, висловившись про її стосунки з Дзідзьо.