Талановита українська співачка та кума виконавця Dzidzio Ольга Цибульська поділилася із шанувальниками смішним сторіс, де показала волохаті ноги.

Як пише Politeka.net, 35-річна українська співачка, теле- та радіоведуча, авторка пісень Оля Цибульська – активна користувачка соціальних мереж. Вона часто ділиться подробицями особистого життя та розповідає про роботу в своєму Instagram, де за виконавицею слідкує 738 тисяч людей.

Цього разу Цибульська показала кадри, ймовірно зі знімального павільйону. На сторіс вона зняла чоловічі ноги в оранжевій сукні та в пухнастих босоніжках на шпильці. Співачка вирішила пожартувати та запропонувала шанувальникам відгадати, чиї це волохаті ноги.

"Боже! Вгадайте, хто це… Шоу "Маска"! Вгадайте, хто там під маскою", - жартома сказала Оля.

"Елєгандзе", - відповів чоловік у сукні.

Зауважимо, що, який чоловік одягнув таку елегантну сукню та підбори, Цибульська поки що не розповіла.

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