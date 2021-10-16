Талантливая украинская певица и кума исполнителя Dzidzio Ольга Цыбульская поделилась с поклонниками смешным сторис, где показала волосатые ноги.
Как пишет Politeka.net, 35-летняя украинская певица, теле- и радиоведущая, автор песен Оля Цибульская – активная пользовательница социальных сетей. Она часто делится подробностями личной жизни и рассказывает о работе в своем Instagram, где за исполнительницей следит 738 тысяч людей.
На этот раз Цыбульская показала кадры, вероятно из съемочного павильона. На сторис она сняла мужские ноги в оранжевом платье и в пушистых босоножках на шпильке. Певица решила пошутить и предложила поклонникам отгадать, чьи это волосатые ноги.
"Боже! Угадайте, кто это... Шоу "Маска"! Угадайте, кто там под маской", - в шутку сказала Оля.
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"Елегандзе", - ответил мужчина в платье.
Заметим, что, какой мужчина надел такое элегантное платье и каблуки, Цыбульская пока не рассказала.
Ранее Politeka писала, что украинцы разгадали, кто скрывается под маской Грифона: "Просто захватывает дух".
Напомним, что кума Дзидзьо Цыбульская подразнила стройными ножками, забравшись в постель в вечернем платье: "Для своего Кота...".
A еще Politeka сообщала, что куму Дзидзьо Цибульскую заставили понервничать: "Думаешь, что я буду это терпеть...".