Співачка Оля Цибульська, кума українського виконавця Дзідзьо, розповіла, хто її змусив понервувати і записала свої обурення на камеру.
Відома українська виконавиця, крім того, що виховує сина і розвиває кар'єру, також знаходить час на соцмережі, передає Politeka.net.
У своєму Instagram, на якому у Олі Цибульської налічується 783 тисячі підписників, зірка ділиться різними постами, а сьогодні навіть затіяла гру.
Артистка розповіла, що вирішила пограти зі знайомою "Вгадай пісню по емоджі". Суть гри в тому, щоб по смайликам сказати слова пісні.
Гра почалася зі складного питання.
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"Ти можеш хоч якусь підказку дати?... Це українська пісня, чи ні?",- запитала Цибульська.
Пізніше артистка записала жартівливе відео, в якому нібито обурювалася складності завдання.
"Якщо ти думаєш, що я буду це терпіти, і тобі нічого не загадаю? То - на! Мучся, як і я", - сказала артистка, загадавши свою пісню в емоджі.
В іншому сторіс Оля Цибульська несподівано зізналася, що в шоу-бізнесі немає друзів, а ось в Instagram знайшлися люди, які їй допомогли.
У підсумку виявилося, що знайома загадала пісню групи Go_A- "Шум".
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