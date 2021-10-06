Відома українська співачка і телеведуча Ольга Цибульська зізналася, куди пропала і чим зараз займається.

Як передає Politeka.net, Ольга Цибульська є відомою співачкою і телеведучою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на вокальному шоу "Фабрика зірок", після чого стала телеведучою на "Новому каналі".

Так, цього разу артистка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах співачка в чорній короткій сукні з мереживами сидить за святковим столом. Також свій образ вона доповнила яскравим макіяжем з червоною помадою і великими локонами на волоссі.

"Куди я пропала? Святкую Новий Рік", — зізналася Оля Цибульська.

"Вгадайте, для якого каналу знімаємо вогник?", — заінтригувала співачка.

Також, на кадрах видно, що там інтер'єр шоу "Маска", де сидить Настя Каменських, Оля Полякова, Дзідзьо та Олег Винник.

Після цього співачка розкрила, що зйомки проходять на телеканалі "Україна". Канал розпочав підготовку до Нового року-2022. Вже йдуть зйомки новорічного випуску шоу "Маска".

Як відомо, зараз це єдине Новорічне шоу серед українських каналів про яке відомо.

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