Оля Цибульская, которая является кумой Дзидзьо, показала смешное видео с Дашей Евтух, которая прославилась благодаря своим сельским блогам.
Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская является успешной украинской певицей и кумой Дзидзьо. Звезда не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом видео Оля была с новой популярной блогершей Дарьей Евтух из Полтавщины, звезда ТикТока. Звезды пустились в пляс вместе, радуя фанатов своими движениями.
На другом видео Даша подшутила над Олей, вспомнив о своем легендарном видео: "Веду самую главную кошечку страны. Она немножко бешеная, но сейчас успокоилась, я ей картофеля принесла".
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Фанаты поставили более 9 тысяч лайков и написали комментарии:
"Никакие, туфта", "Все видео бомба", "Огонь", "Мне больше всего четвертое понравилось", "Какой кошмар", "Девушки, вы бомба с петардой", "Они нашли друг друга".
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