Оля Цибульская, которая является кумой Дзидзьо, показала смешное видео с Дашей Евтух, которая прославилась благодаря своим сельским блогам.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская является успешной украинской певицей и кумой Дзидзьо. Звезда не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом видео Оля была с новой популярной блогершей Дарьей Евтух из Полтавщины, звезда ТикТока. Звезды пустились в пляс вместе, радуя фанатов своими движениями.

На другом видео Даша подшутила над Олей, вспомнив о своем легендарном видео: "Веду самую главную кошечку страны. Она немножко бешеная, но сейчас успокоилась, я ей картофеля принесла".

Фанаты поставили более 9 тысяч лайков и написали комментарии:

"Никакие, туфта", "Все видео бомба", "Огонь", "Мне больше всего четвертое понравилось", "Какой кошмар", "Девушки, вы бомба с петардой", "Они нашли друг друга".

Напомним, Кума Дзидзьо Цибульская показала редкое фото мужа и порассуждала о разочаровании

А еще Politeka писала, что Могилевская, Винник и Цибульская бурно отреагировали на участника шоу "Співають всі"

Также Politeka сообщала, что кума Дзидзьо Цибульская подразнила стройными ножками, забравшись в постель в вечернем платье



