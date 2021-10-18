Уже прошел финал шоу "Співають всі" и объявлен победитель, но это не повод забыть всех участников, несколько из которых по-настоящему поразили звездное жюри.

Шоу "Співають всі" завоевало большую популярность в Украине благодаря своему необычному формату, передает Politeka.net. 100 судей во главе с капитаном - Натальей Могилевской выбирали лучшего из лучших.

Некоторые выступления особенно поразили жюри, и их не грех вспомнить. Так, в официальной группе проекта опубликовали видео с Эскеном Зови, который вызвал бурную реакцию своим талантом у певцов Оли Цибульской, Натальи Могилевской и Олега Винника. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Вау! Вспомним выступление харизматичного Эскена Зови @eskenzova, который устроил настоящий пожар на сцене шоу "Співають всі" 🔥", - написали авторы поста.

За час публикация собрала более 1000 просмотров и немного комментариев.

"Нереальний голос🔥🔥👏", "❤️❤️❤️❤️как он крут❤️❤️❤️❤️", "Супер шоу "Співають всі", хочу продолжения ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏💘💘💘", - написали пользователи сети.

Отметим, победу на шоу "Співають всі" завоевал парень из Одессы – Муаяда Абдельрахим, который получил 500 тысяч гривен в качестве выигрыша.

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