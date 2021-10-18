Известный артист Олег Винник стал одним из судей звездной сотни на шоу "Співають всі" и рассказал, как оценивал участников.
Как передает Politeka.net, Олег Винник является знаменитым украинским артистом. Он пользуется огромной популярностью, и уже не первый год покоряет своим талантом.
Так, на этот раз на ютуб-канале шоу "Співають всі" опубликовали новое видео. Как известно, каждый эфир на шоу приглашают звездного гостя, который выступает в начале шоу перед звездной сотней, а после присоединяется к судьям. На кадрах Олег Винник рассказывает, какие впечатления у него остались от финала выпуска, и так же, как он оценивал участников.
"Я просто бомбово поражен даже убит в том, что увидел реально такие оригинальные голоса. Не знаю, где они берутся каждый год, просто-напросто есть. Бездонная наша страна", - рассказал Олег Винник.
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Также, артист рассказал, за что нажимал на кнопку.
"Я нажимал кнопку за эмоцию, за то впечатление, которое мне попадает в середину, будоражат мои чакры, которые открываются, все эти струны", — признался Олег Винник.
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