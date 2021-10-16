Украинский певец и любимец миллионов Олег Винник засветится в новом выпуске талант-шоу «Співають всі!»

Он станет звездным гостем эфира популярного шоу, которое покажут в эту субботу 16 октября, в 21:00 на канале «Украина». Об этом сообщили с Инстаграм-аккаунте «Співають всі!», передает Politeka.net. (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

«На движения Олега Винника @ olegg.vynnyk можно смотреть вечно и растягивать это удовольствие 😍 Ждем вас сегодня в 21:00», - говорится в публикации.

Отметим, что Винник присоединится к звездной сотне экспертов, который вместе с ними будет выбирать победителя.

"Я всегда говорю, что наша страна очень богата талантами. Такое впечатление, что человек только родился и уже поет. Это очень круто! Поверьте, я много стран объездил, но именно у нас каждый год появляется такое огромное количество талантливых людей", - признался музыкант перед участием в проекте.

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