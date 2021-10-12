Украинский певец Олег Винник скрывает личную жизнь, однако в сети ходят слухи, что он женат на своей бэк-вокалистке, певице Таюне (Таисии Сватко), с которой они ездят на гастроли.
По неофициальной информации Олег Винник и Таисия Сватко познакомились еще в студенческом общежитии, передает Politeka.net.
Сам артист не афиширует личную жизнь. По словам певца, главное - это его творчество, а личное, должно оставаться личным.
Олег Винник часто на концертах выступает с Таюне на подпевке, а также дает ей выступить на своих концертах.
На новых фото в Инстаграм артист засветился со своей "тайной женой" во время концерта. Примечательно, что блондинка блистала ножками в мини-юбке из кожи.
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"Согреты херсонским солнцем и вашей безграничной любовью продолжаем тур 🙏💛 Впереди - Кропивницкий!", - написал певец.
За час пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.
"Просто, неземной😻❤️🔥", "вою на месяц новый от тебя", "Нереально красивый и искренний❤️❤️❤️", "Красивые 😍", "Фотографии невероятные 🔥🔥🔥 !!! Спасибо, так и излучают счастье и любовь! Да будет Вам сторицей ❤️!", "Вы, В.О. как всегда неотразимы! Спасибо за вашу любовь, мы вас очень любим!!!", - написали пользователи сети.
Напомним, что "тайная жена" Олега Винника появилась в компании известных ведущих
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