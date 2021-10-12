Украинский исполнитель Олег Винник, который прервал выступления в "Танцях з зірками" из-за китайского вируса, рассказал, когда думал о завершении концертной деятельности.

Как пишет Politeka.net, Олег Винник является популярным отечественным исполнителем. В 2020 году артист был участником "Танців з зірками", но прервал выступления из-за болезни китайским вирусом. В интервью "Зірковий шлях" Олег рассказал о карантине и как изменилась его жизнь.

"Я нелегко это прошел, но это была форма легкая. Я был на репетиции, на паркете, за 20 минут шесть футболок. И я упал после шестой и понял, что что-то не то. И мне скорая сейчас тоже не поможет. Потому что ты видишь себя сейчас в зеркале, ты стаешь в 2 раза меньше и кричишь",

- рассказал Олег о болезни китайским вирусом.

"Раза два у меня была реабилитация. И пищеварение, и нервная, и имунка, но Слава Богу, что мы тут и можем делиться этими вещами. Еще буквально полгода никто не говорил эти вещи",

- добавил Винник.

Также артист рассказал, какие эмоции у него были после возвращения на сцену, когда переболел:

"Честно говоря, я хотел сказать на сцене людям: "Спасибо вам большое, я вас люблю бесконечно, но больше никогда не выйду на сцену". Это было так страшно..."

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