Украинский исполнитель Олег Винник разоткровенничался в интервью программе "Зірковий шлях", рассказав о ДТП, которые с ним произошли.

Как пишет Politeka.net, Олег Винник является популярным отечественным артистом. Звезда активно ведет концертную деятельность, а также ведет странички в социальных сетях. Но большое Интервью долгое время Винник не давал и "Зірковий шлях" решил данную ситуацию исправить.

На канале программы появилось большое Интервью Олега. Винник много про что рассказал, в частности о ДТП, которое с ним произошло.

"Я попадал в аварию в своей жизни и не один раз", - сказал Винник, отметив, что всего ДТП было три.

Олег рассказал об аварии, которая могла ему стоить жизни:

"Вьехала в меня другая машина с итальянскими номерами в Германии на автобане. Я пострадал. Знаешь, когда выключается весь звук и ты чувствуешь как стрелка секундная чик-чик-чик...А в это время ты в машине не один, там жизнь".

Винник добавил подробности:

"Просто был дождь огромный. Конечно, ты выходишь из автомобиля... Что первое? Думаешь, все живы, все здоровые, смотришь на тот автомобиль, видишь, как он влетает, ты видишь, как у него отвалилось все, с капотом обрезало, а потом оттуда выходят несколько детских садиков, жен, сестер и такое другое. Я смеялся, была истерика".

Напомним, Олег Винник весь в черном заставил "скулить" своих "волчиц", кадры

А еще Politeka сообщала, что Каменских в ультра-мини лишила Олега Винника дара речи

Также Politeka писала, что "Тайная жена" Олега Винника вышла из его тени и добилась желаемого



