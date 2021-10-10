Популярный украинский артист Олег Винник в черном костюме выступил на концерте в Николаеве и напросился на комплименты от своих фанаток.

Как передает Politeka.net, Олег Винник является знаменитым украинским артистом. Он пользуется огромной популярностью и уже не первый год покоряет своим талантом.

Так, на этот раз певец опубликовал серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Олег Винник в элегантном черном костюме выступает перед огромной публикой на концерте в Николаеве.

"Николаев, спасибо за ваше неизменное гостеприимство из года в год", — поблагодарил Олег Винник.

Его фанатки, которые сами себя называют "волчицами" оставили артистку множество приятных комментариев: "Спасибо огромное за Вашу любовь и прекрасный концерт! Любим Вас всем сердцем", "Это было нереально круто! Спасибо Вам за прекрасный вечер!", "Концерт был супер! Спасибо Вам и вашей команде за море положительных эмоций!", "Я вас люблю любого", "Олег Анатольевич ведь ти сам знаешь, что я тебе не поклонница и не фанатка. Олег Анатольевич решись серьёзно приехать ко мне. Олег Анатольевич серьезно решись".

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