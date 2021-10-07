Известный исполнитель Олег Винник не против отпустить в сольное плавание свою бэк-вокалистку Таюне.

Как сообщает Politeka.net, известная певица Таюне (Таисия Сватко), которую называют "тайной женой" Олега Винника, недавно презентовала сольную песню "Подруга", которую ей написал сам "повелитель волчиц". Оказалось, что Винник не против отпустить свою бэк-вокалистку в сольное плавание и даже работает над репертуаром для нее.

На днях в сети Таюне презентовала свою очередную сольную композицию "Подруга", которую Винник написал для нее во время карантина. С презентацией песни девушка пришла на одну из радиостанций, а видео этого событие показали на одной из фан-страниц, посвященных Таюне, в Instagram. В ролике можно увидеть счастливую певицу, которая рассказывает о своей новой песне.

"Песня огонь, вы супер", "Очень красивая, трепетная песня", "Замечательная песня! Мы всегда с Вами и наши сердца бьются с Вашим в унисон!", "Поющее сокровище", "Красотка", "Полюбила эту песню просто с первых нот", - пишут в комментариях к видео.

Отметим, что ранее в одном из интервью Винник рассказал, что не против, если его бэк-вокалистка Таюне начнет сольную карьеру, он даже готов помогать ей в этом. "Я буду делать все, чтобы у нее был свой репертуар, альбом, чтобы она могла зарабатывать на этом поприще", - заявил Винник.

Напомним, Главную музу Олега Винника показали в Сети, вдохновляет на хиты: "Какая прекрасная!".

Как сообщала Politeka, Олег Винник показал, кто делает его счастливым: "Ты – любовь".

Также Politeka писала, что Олег Винник готовится покинуть Украину, что известно: "Безумная любовь".