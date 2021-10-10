Известная молодая певица Элина Иващенко, которая прославилась после участия в многочисленных талант-шоу, засветилась на еще одном популярном проекте.
Как пишет Politeka.net, в сети Иващенко называют фавориткой Олега Винника, потому что артист после ее участия в «Х-фактор» записал с юной исполнительницей песню «Діаманти». До «Х-фактора» Элина стала победительницей проекта «Голос країни. Діти».
Сегодня красотка активно развивает свою сольную карьеру и старается светиться на телевидении. У себя в Инстаграм Элина рассказала, что будет участвовать в воскресном эфире «Танцев со звездами». Она опубликовала фото из гримерки, очаровав пикантным нарядом с декольте.
Позже артистка поделилась видео, показав, что пела песню из фильма «Титаник» для пары Дмитрия Дикусара и Ольги Харлан. В комментариях девушке оставили массу приятных слов.
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«Какой бы паре ты не спела, это будет анриал!)», «Волшебная», «А сама не хочешь принять участие в Танцах?», «Очень сильный голос..браво», «Шикарно спела», «Шикарный голос, умничка», «Мурашки по коже», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Элина Иващенко показала яркий образ с необычным мейкапом: "Выше всяких похвал".
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