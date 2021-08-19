Співачка Еліна Іващенко, з якою виконав пісню Олег Винник, похвалилася розкішним образом
Як пише Politeka.net, Еліна Іващенко стала тріумфатором талант-шоу " Голос. Діти", де посіла перше місце, а після цього заявила про себе на"Х-факторі". 19-річна співачка продовжує творити і нещодавно заспівала в дуеті з Олегом Винником пісню"Діаманти". Красуня активно просуває свою творчість в Instagram, а також хвалиться розкішними образами.
На новому відео, яке дівчина записала для Тікток, і опублікувала в Instagram, Еліна була в жовтому піджаку. Красуня ефектно поправила розкішне волосся і показала яскравий макіяж. Як можна помітити, Іващенко сиділа в автомобілі.
Відео дівчина ніяк не підписала, а тільки поставила смайлик у вигляді сердечка.
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Фанати подивилися ролик більше 400 разів і написали коментарі:
"Вогонь", "Круто", "вище всяких похвал", "Ксень"
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