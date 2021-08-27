Відома юна співачка Еліна Іващенко після того, як заспівала з Олегом Винником, зізналася в почуттях

Як передає Politeka.net, Еліна Іващенко є починаючою популярною артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Голос країни. Діти", де здобула перемогу. Після цього дівчина засвітилася на "Х-факторі" і знову підкорила своїм талантом. Не так давно співачка заспівала пісню "Діаманти" разом з популярним українським співаком - Олегом Винником. Дівчина активно веде соціальні мережі, де ділиться з шанувальниками моментами з життя і творчістю.

Цього разу Еліна поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку дівчина в яскравому червоному піджаку позує на камеру на тлі міського руху столиці.

"Як я люблю Київ❤️ кожна вулиця зі своєю атмосферою та енергетикою😍", зізналася співачка.

Шанувальники засипали Еліну компліментами під фото: "Ну красива ж! Сумці окремий залік, ти ж знаєш", "Вогонь", "Моя", "Доброго ранку Елінка. Бажаю гарного настрою і відмінного дня".

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