Олег Винник - украинский певец, звездный детектив шоу «Маска и судья проекта «Співають всі» взбудоражил новими кадрами на своей странице в Инстаграм

Артист, которого называют "повелителем волчиц", поделился эффектными черно-белыми кадрами, на которых был запечатлен в стильном наряде, передает Politeka.net.

«Глядя в прошлое - снимаю шляпу, глядя в будущее - закатываю рукава! P.S. Я поражен количеством ваших комментариев в соцсетях под прошлой фотографией в шляпе. Насчитал более 3,5 тыс отзывов 😲 Искренне благодарен за активность ❤», - написал артист.

Фото вызвали просто бурю комментариев. Пользователи Сети восхищались видом артиста. При этом кому-то даже показалось, что Винник снялся без штанов. Такое впечатление могло сложиться из-за того что брюки были светлого оттенка и довольно узкие.

«Король. Невероятный, лучший. Прекрасный», «Стильный», «Красавчик», «Вы крутой», «Любим безгранично», «Мужчина-загадка», «На первом фото, с первого взгляда бросается, что вы без штанов, ну как то так», - пишут в комментариях.

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