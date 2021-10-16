Певец Олег Винник и его коллега по цеху Оля Полякова, с которой они вместе участвуют в шоу "Маска", готовятся скоро выпустить дуэтный хит.

Так, 48-летний Винник и 37-летняя Полякова, наконец, спелись. Не так давно Оля призналась, что у них на подходе "общий ребенок". Новость взбудоражила публику, а Олегу пришлось оправдываться, что речь о песне. Название будущего хита и о чем он вообще будет, звезды пока еще держат в секрете.

В программе "Зірковий шлях" Винник рассказал, как зародилась идея и на каком этапе находится процесс.

"Сделали... Делаем, вернее..., - отметил он, а на вопрос ведущей "когда?", продолжил, - Вообще-то хотелось на вчера. Я еще не написал ни одну песню на коленке, и не напишу. Оля меня спрашивала про дуэт года три-четыре назад, и как ей только хватает терпения, она не надоедала".

По словам Винника, текст песни продюсер кинул ему год назад. Но в то время он участвовал в "Танцях з зірками", поэтому все не доходили руки.

"Прошло еще девять месяцев и я дал знать Оле. То есть через девять месяцев решил, что эту песню будем выпускать, - уточнил Олег, - В три часа ночи Оля написала по Вайберу "Винник, люблю тебя всеми моими длинными ногами". Все есть. Так и сложилось. Сейчас мы ее записываем, рожаем. Дай бог, чтобы она не через девять месяцев появилась".

Напомним, что Винник в пустом зрительном зале записал обращение к украинцам: "Олежа, спасибо тебе дорогой"

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