Украинский певец, звездный детектив шоу «Маска» Олег Винник на своей странице в Инстаграм обратился к поклонникам с важным уточнением

Об этом пишет Politeka.net.

Олег Винник напомнил, что его киевский концерт, который перенесли из-за карантина состоится в ноябре, но чтобы туда попасть, билеты нужно обязательно обменять.

Сообщение он сопроводил своим концертным фото. На снимке Винник запечатлен в черном пиджаке поверх черной рубашки. В нагрудном кармане пиджака – фирменный платок.

Пост Винника, как всегда не оставили без внимания.

«Вы невероятный артист», «В миллионный раз желаю удачи», - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Винник рассказывал, что карантин он проводил в Германии. Певец самоизолировался в студии звукозаписи. Так он провел почти месяц. Винник признавался, что так увлекся работой, что прктически не замечал ничего вокруг.

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