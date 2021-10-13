В сети появилось необычное видео, на котором показали самые яркие моменты с Олегом Винником и Настей Каменских на шоу "Маска".

Как сообщает Politeka.net, пока зрители ожидают премьеры нового сезона грандиозного и яркого шоу "Маска", в сети собрали самые яркие моменты из прошлого сезона. Так, на одной из фан-страницу в Instagram опубликовали нарезку видео, на которых можно увидеть звездных детективов шоу Олега Винника и Настю Каменских. Похоже, у этой парочки очень теплые отношения, несмотря на то, что певица замужем за Потапом.

На кадрах Олег и Настя целуются, обнимаются и мило улыбаются друг другу. Также эта парочка не удержалась от танцев, Винник несколько раз закружил свою коллегу прямо у судейского стола в студии шоу. Каменских, к слову, ярко блистает в своих необычных образах. И судя по всему, в новом сезоне ее наряды будут еще более вычурными и экстравагантными.

В подписи к фото написали строчку из песни, которая звучит на фоне нарезки видео: "Наверное, я слишком влюблен". "Красиво", "Супер", "Спасибо большое", "Вау", "Какие они милые", "Красота", - пишут поклонники в комментариях к ролику.

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