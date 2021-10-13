Украинский певец, звездный детектив шоу «Маска» Олег Винник поделился своей радостью с украинцами и вызвал бурю эмоций, кадры артист выставил на своей странице в Инстаграм

Винник усердно скрывает личную жизнь. Певец уверен, что главное - это его творчество, а личное, должно оставаться личным. Тем не менее, в сети пишут, что Винник женат на своей бэк-вокалистке, певице Таюне (Таисии Сватко), с которой они ездят на гастроли, передает Politeka.net.

В новом посте Винник поделился кадрами своего очередного концерта.

«Спасибо, что находите для меня время и открываете свои сердца! Кропивницкий ❤», - написал артист.

Отметим, на одном из фото Винник запечатлен рядом со своей бэк-вокалисткой.

Снимки вызвали бурную реакцию пользователей Сети.

«Наконец-то дождались, очень рады за Вас», «Вы не вероятный и очень крутой артист», «Спасибо за пережитые эмоции», - пишут в комментариях.

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