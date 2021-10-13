Украинский певец, звездный детектив шоу «Маска» Олег Винник поделился своей радостью с украинцами и вызвал бурю эмоций, кадры артист выставил на своей странице в Инстаграм
Винник усердно скрывает личную жизнь. Певец уверен, что главное - это его творчество, а личное, должно оставаться личным. Тем не менее, в сети пишут, что Винник женат на своей бэк-вокалистке, певице Таюне (Таисии Сватко), с которой они ездят на гастроли, передает Politeka.net.
В новом посте Винник поделился кадрами своего очередного концерта.
«Спасибо, что находите для меня время и открываете свои сердца! Кропивницкий ❤», - написал артист.
Отметим, на одном из фото Винник запечатлен рядом со своей бэк-вокалисткой.
Дочь Ани Лорак и Мурата озадачила аномальными изменениями во внешности: "Бедная мартыха, ни папки, ни мамки"
Украинский гонщик разбился в ДТП, от удара его выбросило из авто: кадры трагедии
Гвоздева разразилась гневом после нового эфира "Танців з зірками": "Несправедливо, обидно"
Сын Григория Чапкиса показал, как сегодня выглядит могила отца: «Я вернулся, чтобы…»
Оборвалась жизнь звезды "Служебного романа", детали трагедии: "Внезапно почувствовала себя плохо"
Снимки вызвали бурную реакцию пользователей Сети.
«Наконец-то дождались, очень рады за Вас», «Вы не вероятный и очень крутой артист», «Спасибо за пережитые эмоции», - пишут в комментариях.
Напомним, довольный Олег Винник приласкал замужнюю Настю Каменских на глазах у всей Украины
Как сообщала Politeka, Олег Винник похвастался кадрами с Таюне в кожаном мини
Также Politeka писала, что Винник и Тина Кароль могут вернуться на "Танці з зірками"