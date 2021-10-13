Создатели каждого выпуска пятого сезона шоу "Танці з зірками" стараются удивить зрителей, в это воскресенье они приготовили новый сюрприз.

Как известно много лет одной из ведущих шоу была Тина Кароль, пишет Politeka.net. В этом году звезду заменили новой ведущей - Иванной Онуфрийчук, однако зрители до сих пор ждут возвращения певицы.

Кроме того, в прошлом году в проекте принял участие певец Олег Винник, он выступал с Аленой Шоптенко, но, к сожалению, быстро покинул проект по причине заражения коронавирусом. Зрители также ждут его возвращения, что видно из комментариев под постом в официальной группе шоу.

В публикации говорится, что зрителей ждет "Вечер хитов украинских звезд".

"Каждый участник будет танцевать под песню любимого артиста в живом исполнении!

Украинские звезды исполнят вживую свои хиты в прямом эфире и поддержат пары😍

Кто же это будет? Пишите свои варианты", - написали авторы записи.

"Тина Кароль ❤️", "Олег Винник должен быть обязательно ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Я хочу Надю Дорофееву, Тина Кароль, Монатика и Олега Винника ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍", "Тина ❤️", "Гросу (малиновые губы), а также Винник, Монатик, Билык", "MARUV🔥", "Сюрприз!", - написали пользователи сети.

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