Украинская певица Алина Гросу всколыхнула Сеть эффектным появлением в свадебном платье – соответствующими кадрами она поделилась на странице в Инстаграм.
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на мини блог артистки. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)
Гросу примерила несколько свадебных платьев и покрутилась в них перед зекралом.
«Как вам идея, чтоб я открыла свой собственный салон свадебных платьев? А это платья из салона моей любимой тети», - написала певица.
«Хорошая идея», - отреагировали фолловеры певицы.
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Не остались в стороне и коллеги артистки.
В частности на пост отреагировала актриса Ольга Сумская, а также фаворитка Олега Винника, победительница шоу «Голос. Діти» и «X-Фактор», певица Элина Иващенко.
Напомним, на прошлой неделе Гросу сообщила о своей потери. Ушла из жизни певицы, которая растила ее с девяти дней.
На сообщение тогдаоткликнулись, как представители шоу-бизнеса, так и поклонники певицы. В частности отреагировал сын Григория Чапкиса, хореограф Грэг Чапкис, актер Игорь Скрипко телеведущая Соломия Витвицкая.
Напомним, ведущий шоу "Эксы" Педан жестко пошутил над Алиной Гросу.
Как сообщала Politeka, горе в семье Гросу потрясло сына Чапкиса, Соломию Витвицкую и других звезд.
Также Politeka писала, что новый возлюбленный Алины Гросу ушел из семьи и променял Россию на Украину.