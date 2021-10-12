Украинская певица Алина Гросу всколыхнула Сеть эффектным появлением в свадебном платье – соответствующими кадрами она поделилась на странице в Инстаграм.

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на мини блог артистки. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

Гросу примерила несколько свадебных платьев и покрутилась в них перед зекралом.

«Как вам идея, чтоб я открыла свой собственный салон свадебных платьев? А это платья из салона моей любимой тети», - написала певица.

«Хорошая идея», - отреагировали фолловеры певицы.

Не остались в стороне и коллеги артистки.

В частности на пост отреагировала актриса Ольга Сумская, а также фаворитка Олега Винника, победительница шоу «Голос. Діти» и «X-Фактор», певица Элина Иващенко.

Напомним, на прошлой неделе Гросу сообщила о своей потери. Ушла из жизни певицы, которая растила ее с девяти дней.

На сообщение тогдаоткликнулись, как представители шоу-бизнеса, так и поклонники певицы. В частности отреагировал сын Григория Чапкиса, хореограф Грэг Чапкис, актер Игорь Скрипко телеведущая Соломия Витвицкая.

Напомним, ведущий шоу "Эксы" Педан жестко пошутил над Алиной Гросу.

Как сообщала Politeka, горе в семье Гросу потрясло сына Чапкиса, Соломию Витвицкую и других звезд.

Также Politeka писала, что новый возлюбленный Алины Гросу ушел из семьи и променял Россию на Украину.