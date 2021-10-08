Известный телеведущий шоу "Эксы" Александр Педан едко пошутил над известной украинской артисткой Алиной Гросу.
Как передает Politeka.net, Александр Педан является популярным украинским телеведущим и шоуменом. Он прославился благодаря своему участию в КВН, которому посвятил около 9-ти лет. Сейчас Александр работает телеведущим на множестве популярных шоу, в том числе "Эксы" и "Хто зверху?".
Так, на этот раз Александр Педан опубликовал новое видео. Он вместе с семьей, женой - Инной и дочерью Валерию едет в машине. На кадрах он показывает огромный постер с анонсом концерта известной украинской певицы - Алины Гросу. Он начинает едко комментировать это.
"Смотрите, Алина Гросу! Всеукраинский тур "Непобедима". Значит, все пытались забыть Алину Гросу, уже лет 20, а она непобедима!", - едко пошутил Александр Педан.
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Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
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