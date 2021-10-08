Известный телеведущий шоу "Эксы" Александр Педан едко пошутил над известной украинской артисткой Алиной Гросу.

Как передает Politeka.net, Александр Педан является популярным украинским телеведущим и шоуменом. Он прославился благодаря своему участию в КВН, которому посвятил около 9-ти лет. Сейчас Александр работает телеведущим на множестве популярных шоу, в том числе "Эксы" и "Хто зверху?".

Так, на этот раз Александр Педан опубликовал новое видео. Он вместе с семьей, женой - Инной и дочерью Валерию едет в машине. На кадрах он показывает огромный постер с анонсом концерта известной украинской певицы - Алины Гросу. Он начинает едко комментировать это.

"Смотрите, Алина Гросу! Всеукраинский тур "Непобедима". Значит, все пытались забыть Алину Гросу, уже лет 20, а она непобедима!", - едко пошутил Александр Педан.

Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

Ранее сообщалось, Педан засветил необычный интерьер своей двухэтажной квартиры в центре Киева, можно играть в футбол: "Гол!"

Также, ведущий шоу "Эксы" Педан предупредил украинцев об опасности: "У меня уже двое так повелись"

Politeka рассказывала, ведущий шоу "Эксы" Александр Педан козырнул отдыхом в Греции, Притула обзавидовался: "Аж себе захотелось!"



