Украинский телеведущий и комик Александр Педан немного засветил интерьер своей квартиры

39-летний Александр Педан уже много лет женат на учительнице английского языка Инне, пишет Politeka.net. В 2005 году в семье комика появилась дочь, Валерия, а в 2016-ом- сын Марк.

Артист любит проводить время в кругу семьи, а в своем Инстаграм часто показывает, как отдыхает с ней.

В частности, в новых сторис телеведущий решил сыграть с сыном в футбол прямо в квартире. Артист немного засветил интерьер. Можно заметить длинный стол, мягкие стулья, корзинки с овощами и фруктами и зеркало.

"Гол!", - выкрикнул Педан, забивая сыну в воображаемые ворота.

Отметим, Александр Педан живет в двухэтажной квартире в более 100 квадратных метров в Киеве на Лукьяновке.

Внизу есть большой холл с лестницей наверх, поэтому у комика есть ощущение, что он живет в частном доме.

Педан рассказывал, что у него необычный интерьер с творческим пространством, стены в разных цветах и узорах. Кругом стильная и дорогая мебель, а также хорошо оснащенная кухня.

По словам, телеведущего у него есть еще три небольшие квартиры, которые он сдает, но потом передаст детям, если они захотят уйти из родительского дома.

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