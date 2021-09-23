Во втором выпуске третьего сезона из проекта "Эксы" ушли сразу две пары

Как сообщает Politeka.net, в новом эпизоде третьего сезона шоу "Эксы" ведущий Александр Педан попросил уйти с проекта сразу две пары. Все начиналось с того, что к девяти парам присоединилась десятая – о Виктории Пустовитовой и Александре Кудлае несколько месяцев назад узнала вся страна, когда они публично приковали себя цепями друг к другу. Однако отношения разладились, и чтобы как-то их возобновить пара пришла на "Эксы".

"Он очень сильный педант. Иногда доходит до безумия. Считаю Сашу абьюзером", - призналась Виктория. Она также рассказала, что инициатором участия в проекте был именно Александр, а она больше не хочет отношений с ним.

Оказалось, что в ходе съемок, новую десятую пару не очень хорошо приняли остальные, так что в результате возник конфликт, который очень быстро перерос в настоящую драку. Один из участников Егор Реммер решил заступиться за свою девушку, которую оскорбил Александр Кудлай, из-за чего и возникла потасовка.

Этот скандал и стал одной из причин, почему пару Виктории и Александра попросили покинуть проект. Впрочем, как отметили эксы, они и сами захотели уйти. Это не помешало выгнать с проекта еще одну пару – Антона и Алису, против которых проголосовали другие участники и ведущий Александр Педан.

Напомним, Участник скандального шоу "Эксы" приковал себя к возлюбленной наручниками: "Чтобы не могла уходить".

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