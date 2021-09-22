Известный украинский телеведущий Александр Педан вместе с дочерью Валерией решили "инспектировать" университеты Украины

Как пишет Politeka.net, известный украинский телеведущий Александр Педан, который запомнился благодаря утреннему шоу "Подъем" и реалити-шоу "Эксы", часто снимает различные видео из своей 16-летней дочерью Лерой.

На этот раз в своем Instagram Педан рассказал, что они с Лерой запускают новый проект "Универ Check". Дело в том, что сейчас дочь телеведущего учится в 11 классе, а в следующем году должна поступать в высшее учебное заведение. Вопрос предстоящего вступления уже начал волновать звездного отца.

"Еще с прошлого года начали все вместе задумываться: куда дальше идти? В какой универ вступать? Как не прогадать со специальностью и выбрать близкий по духу город? И в результате провести кайфовые и незабываемые 4-5 лет студенческой жизни", - написал Педан.

Поэтому они с дочерью решили объездить 10 городов Украины и "проинспектировать" 10 университетов, чтобы рассказать будущим абитуриентам о том или ином вузе, разнообразии и особенности городов, возможностях отдыха и подработки.

"Лера будет проводником будущих студентов и узнает все, что волнует молодое поколение. А я выясню как можно больше информации, которая понадобится родителям при принятии решения", - сказал Александр.

Также Педан попросил поклонников написать, что им с Лерой лучше показывать в городах, университетах и общежитиях.

"Кстати, уже очень скоро выезжаем в первый город и нам надо ваша помощь!",- попросил телеведущий.

В комментариях поклонники написали, о каких вузах хотят узнать больше.

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Напомним, что Александр Педан на роскошной яхте рванул на необитаемый остров: "Боже, какой кайф".

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