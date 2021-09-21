Учасники нового сезону реаліті про стосунки "Екси", ведучими якого є шоумен Олександр Педан і психолог Наталія Єжова, зі старту почали вражати своїми витівками

На YouTube з'явилося відео з анонсом другого випуску (прем'єра відбулася, нагадаємо, 14 вересня), в якому Педан з Єжовою влаштовують розбір польотів одній з учасниць, передає Politeka.net.

Так, Августин Козанчук і Анна Сулима прийшли на проект, щоб випробувати свої відносини на міцність, а також за головним призом у 100 000 гривень. Однак, здається, подальша доля парочки на проекті під питанням.

Аня провалила випробування, почавши фамільярно вести себе з абсолютно незнайомим чоловіком. Більш того, дівчина випила з ним і дозволила зробити собі масаж. Весь процес зняла прихована камера, а відео подивилися всі учасники, включаючи її бойфренда.

"О боже мій, мені класно... І Ваня -фантастика! У тебе дуже великі і сильні руки!", - вигукувала на кадрах учасниця.

У Педана ледь не відпала щелепа від поведінки дівчини.

"Аня, коли вип'є стає несамовитою і від неї можна очікувати, чого завгодно", - прокоментував її хлопець Августин Козанчук.

Сулима, яка подивилася на себе з боку, зізналася, що шкодує про свою поведінку.

"Мені так стало соромно", - заявила вона.

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