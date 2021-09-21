Відомий український ведучий Олександр Педан показав, як відпочиває на розкішній яхті на безлюдному острові
Популярний шоумен і ведучий шоу "Екси" зараз насолоджується відпочинком в Греції зі своїми друзями. Як пише Politeka.net, кадрами своїх розваг Педан поділився в Instagram-сторіз.
Так, Педан показав, як їх велика компанія проводить час на борту яхти. Ведучий поділився кількома фото нічного моря, а потім продемонстрував, як провів ранок.
На початку відео Олександр стоїть на борту яхти в одних плавках.
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"Значить, коли на яхті закінчилася вода і ти не хочеш в душ, що потрібно робити з ранку?", - запитує ведучий.
"Купатися в морі", - відповідає за кадром його друг.
"Ти красава!", - вигукує Педан, після чого з ентузіазмом стрибає прямо у воду.
"Як вам такий душ з ранку?", - поцікавився ведучий у своїх передплатників.
Він також розповів, що вони з друзями припливли на безлюдний острів, щоб вдосталь насолодитися відпочинком далеко від суєти.
"Боже, який кайф! Коротше, ми на безлюдному острові ... валяємося,купаємося, Тусуємося, нічого не робимо", - похвалився ведучий.
Нагадаємо, учасниця шоу "Екси" дозволила собі зайве з незнайомим чоловіком, у Педана відпала щелепа.
Як повідомляла Politeka, Педан влаштував свій "Майстер Шеф" на домашній кухні, оцінив би навіть Ектор.
Також Politeka писала, що розкрито дату і час прем'єри нового сезону "Ексів" з Педаном і Єжовою.