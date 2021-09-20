Украинский телеведущий Александр Педан показал, как радует себя в плохую погоду

Как пишет Politeka.net, Александр Педан решил не расстраиваться из-за плохой погоды, записав видео со своей мамой - Валентиной Николаевной.

В ролике, который Александр опубликовал в Инстаграм, звезда устроил свой "Мастер Шеф" дома, который оценил бы даже Эктор Хименес-Браво. Педан решил поделится рецептом вкусного блюда.

"Рецепт Манты от моей мамы.

Друзья, по всей Украине идет дождь и, судя по всему, это надолго. А чем можно порадовать себя в плохую погоду?

Правильно - вкусненьким!

Записываем фирменный рецепт мантов от моей мамочки Вали:

1. Делаем фарш:

• смешиваем 50 на 50 жирную свинину (можно добавить немного говядины) с луком. Обязательно перемолоть мясо на крупной мясорубке или порубить ножом.

2. Тесто:

• Готовим тесто как на вареники;

• лепим шарики как в видео;

• Раскатываем тесто как на вареники, выкладываем туда мясо и закручиваем тоже так, как в видео.

3. Готовим манты на пару 40 мин.

4. Обязательно едим манты руками со сметаной.

Всем приятного аппетита!

Пишите в комментах, которым рецепту с вами поделиться в следующем видео", - написал Педан рецепт.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Аж самой захотелось, хоть не фанат такого", "Вы так вкусно ели, самой захотелось", "Боже, какая красивая у Александра мама. Здоровья крепкого маме и семье", "Все верно, только без сметаны, а смазать кусочком сливочного масла!".

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