Украинский телеведущий Александр Педан показал, как радует себя в плохую погоду
Как пишет Politeka.net, Александр Педан решил не расстраиваться из-за плохой погоды, записав видео со своей мамой - Валентиной Николаевной.
В ролике, который Александр опубликовал в Инстаграм, звезда устроил свой "Мастер Шеф" дома, который оценил бы даже Эктор Хименес-Браво. Педан решил поделится рецептом вкусного блюда.
"Рецепт Манты от моей мамы.
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Друзья, по всей Украине идет дождь и, судя по всему, это надолго. А чем можно порадовать себя в плохую погоду?
Правильно - вкусненьким!
Записываем фирменный рецепт мантов от моей мамочки Вали:
1. Делаем фарш:
• смешиваем 50 на 50 жирную свинину (можно добавить немного говядины) с луком. Обязательно перемолоть мясо на крупной мясорубке или порубить ножом.
2. Тесто:
• Готовим тесто как на вареники;
• лепим шарики как в видео;
• Раскатываем тесто как на вареники, выкладываем туда мясо и закручиваем тоже так, как в видео.
3. Готовим манты на пару 40 мин.
4. Обязательно едим манты руками со сметаной.
Всем приятного аппетита!
Пишите в комментах, которым рецепту с вами поделиться в следующем видео", - написал Педан рецепт.
Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:
"Аж самой захотелось, хоть не фанат такого", "Вы так вкусно ели, самой захотелось", "Боже, какая красивая у Александра мама. Здоровья крепкого маме и семье", "Все верно, только без сметаны, а смазать кусочком сливочного масла!".
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