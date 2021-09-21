Известный украинский ведущий Александр Педан показал, как отдыхает на роскошной яхте на безлюдном острове
Популярный шоумен и ведущий шоу «Эксы» сейчас наслаждается отдыхом в Греции со своими друзьями. Как пишет Politeka.net, кадрами своих развлечений Педан поделился в Инстаграм-сториз.
Так, Педан показал, как их большая компания проводит время на борту яхты. Ведущий поделился несколькими фото ночного моря, а затем продемонстрировал, как провел утро.
В начале видео Александр стоит на борту яхты в одних плавках.
50-летняя Орбакайте в черном кружеве поразила новой внешностью: "Неожиданно видеть вас брюнеткой"
После провала в "Холостячке" звезда "Танців з зірками" высказался об обиде на Злату Огневич: "Запомни..."
Дочь Анджелины Джоли Захара ошеломила видом в супермаркете: «Что на ней надето?»
Украинцы разнесли шоу "Маскарад-2" с Дантесом, Саниной, Билык и другими звездами: "Какой бред"
Избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан показала, как изменилась ее фигура: кадры с тренировки
«Значит, когда на яхте закончилась вода и ты не хочешь в душ, что нужно делать с утра?», - спрашивает ведущий.
«Купаться в море», - отвечает за кадром его друг.
«Ты красава!», - выкрикивает Педан, после чего с энтузиазмом прыгает прямо в воду.
«Как вам такой душ с утра?», - поинтересовался ведущий у своих подписчиков.
Он также рассказал, что они с друзьями приплыли на безлюдный остров, чтобы вдоволь насладиться отдыхом вдали от суеты.
«Боже, какой кайф! Короче, мы на безлюдном острове…валяемся, купаемся, тусуемся, ничего не делаем», - похвастался ведущий.
Напомним, участница шоу "Эксы" позволила себе лишнее с незнакомым мужчиной, у Педана отпала челюсть.
Как сообщала Politeka, Педан устроил свой "Мастер Шеф" на домашней кухне, оценил бы даже Эктор.
Также Politeka писала, что раскрыты дата и время премьеры нового сезона "Эксов" с Педаном и Ежовой.