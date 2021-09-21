Известный украинский ведущий Александр Педан показал, как отдыхает на роскошной яхте на безлюдном острове

Популярный шоумен и ведущий шоу «Эксы» сейчас наслаждается отдыхом в Греции со своими друзьями. Как пишет Politeka.net, кадрами своих развлечений Педан поделился в Инстаграм-сториз.

Так, Педан показал, как их большая компания проводит время на борту яхты. Ведущий поделился несколькими фото ночного моря, а затем продемонстрировал, как провел утро.

В начале видео Александр стоит на борту яхты в одних плавках.

«Значит, когда на яхте закончилась вода и ты не хочешь в душ, что нужно делать с утра?», - спрашивает ведущий.

«Купаться в море», - отвечает за кадром его друг.

«Ты красава!», - выкрикивает Педан, после чего с энтузиазмом прыгает прямо в воду.

«Как вам такой душ с утра?», - поинтересовался ведущий у своих подписчиков.

Он также рассказал, что они с друзьями приплыли на безлюдный остров, чтобы вдоволь насладиться отдыхом вдали от суеты.

«Боже, какой кайф! Короче, мы на безлюдном острове…валяемся, купаемся, тусуемся, ничего не делаем», - похвастался ведущий.

Напомним, участница шоу "Эксы" позволила себе лишнее с незнакомым мужчиной, у Педана отпала челюсть.

Как сообщала Politeka, Педан устроил свой "Мастер Шеф" на домашней кухне, оценил бы даже Эктор.

Также Politeka писала, что раскрыты дата и время премьеры нового сезона "Эксов" с Педаном и Ежовой.