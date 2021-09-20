Український телеведучий Олександр Педан показав, як радує себе в погану погоду

Як пише Politeka.net, Олександр Педан вирішив не засмучуватися через погану погоду, записавши відео зі своєю мамою-Валентиною Миколаївною.

У ролику, який Олександр опублікував в Instagram, зірка влаштував свій "Майстер Шеф" вдома, який оцінив би навіть Ектор Хіменес-Браво. Педан вирішив поділиться рецептом смачної страви.

"Рецепт манти від моєї мами.

Друзі, по всій Україні йде дощ і, судячи з усього, це надовго. А чим можна порадувати себе в погану погоду?

Правильно-смачненьким!

Записуємо фірмовий рецепт мантів від моєї матусі Валі:

1. Робимо фарш:

* змішуємо 50 на 50 жирну свинину (можна додати трохи яловичини) з цибулею. Обов'язково перемолоти м'ясо на великій м'ясорубці або порубати ножем.

2. Тісто:

* Готуємо тісто як на вареники;

* ліпимо кульки як у відео;

* Розгортаємо тісто як на вареники, викладаємо туди м'ясо і закручуємо теж так, як у відео.

3. Готуємо манти на пару 40 хв.

4. Обов'язково їмо манти руками зі сметаною.

Всім приємного апетиту!

Пишіть в коментах, яким рецептом з вами поділитися в наступному відео", - написав Педан рецепт.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Аж самій захотілося, хоч не фанат такого"," Ви так смачно їли, самій захотілося", " Боже, яка красива у Олександра мама. Здоров'я міцного мамі і родині", " все вірно, тільки без сметани, а змастити шматочком вершкового масла!".

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