Учасник першого сезону "Холостячки" з Ксенією Мішиною Ілля Рибальченко заявив на всю країну про свою полігамію
Так, 33-річний київський бізнесмен, блогер і спортсмен Рибальченко, отримавши відворот-поворот від актриси Мішиної, вирішив відновити свої колишні стосунки з 25-річною дівчиною на ім'я Альона, з якою був разом близько трьох років.
Парочка взяла тайм-аут за три місяці до участі Іллі в "Холостячці". Вилетівши з шоу, він вирішив повернутися до колишньої, правда сварки і непорозуміння продовжилися. Тому Ілля з Альоною прийшли на новий проект - "Екси", де пари намагаються вирішувати свої проблеми у відносинах, виносячи сміття з хати на публіку.
За словами Рибальченка, він ставився до відносин з Альоною, як до інтрижки. Колишній учасник "Холостячки" заявив, що полігамен, але заради дівчини буде намагатися змінитися.
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"Що я можу вдіяти? У моєму житті не було жінки, якій я не зраджував. Я ось такий полігамний, жінки хочуть мене", - зізнався Ілля.
"Я втомилася, у мене нервові зриви, я постійно плачу", - ділилася своїми емоціями в першому випуску "Ексів" Альона.
"Якщо любов хвора, то її можна вилікувати", - підсумував Рибальченко, додавши, що цей проект повинен розставити всі крапки над "і": або вони знайдуть компроміси, або закінчать відносини.
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