Участник нового сезона шоу "Эксы" рассказал о том, как приковал себя к девушке с помощью наручников, чтобы она не могла уходить

Как передает Politeka.net, недавно вышел новый сезон телешоу "Эксы", ведущим которого является Александр Педан. Во втором выпуске шоу пришла новая пара - Александр и Виктория. Они рассказали о своих отношениях.

Так, на этот раз на странице "Новий канал" в Инстаграм опубликовали новое видео. На кадрах один из участников рассказывает на какой поступок пошел, чтобы его девушка не смогла от него уйти.

"В одну из ссор она говорит: "Я собираю вещи и ухожу". Я ей сказал, что мы свяжем друг друга для того, чтобы физически она не могла от меня уходить.

Не с точки зрения, как тирана, потому что ранее, мы когда расходились, то на следующий день или через 2 дня у нас возобновлялись отношения, мы находили компромиссы. Я ничего более умного не придумал, чем наши руки сшить", - рассказал Александр.

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