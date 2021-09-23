Украинский телеведущий и комик Александр Педан отправился в Грецию, где отгулял свадьбу на яхте

39-летний Александр Педан уже много лет женат на учительнице английского языка Инне, пишет Politeka.net. Супруги познакомились в глубокой юности, и девушка стала первой и единственной любовью Александра.

В 2005 году в семье комика появилась дочь, Валерия, а в 2016-ом- сын Марк.

В своем Инстаграм артист нередко делится кадрами из своей жизни. В одних из новых сторис ведущий показал, как отгулял экзотическую свадьбу на яхте в Греции. По словам звезды, выходила замуж его подруга по имени Ри.

"Капитан имеет право расписать пару, когда она на его лодке, а потом это подтверждается документально, как вы пришли на землю в ЗАГС и так далее", - рассказал комик о правилах женитьбы в другой стране.

На кадрах ведущий с женой за руку показал, как проходила церемония, паре кричали: "Горько!", и она целовалась.

Отметим, сам Александр Педан очень семейный человек и часто делится кадрами совместного времяпрепровождения с дочерью. Оба даже любят вместе отправиться на шопинг.

У Леры много увлечений: сначала она ходила на дзюдо, а потом - на бальные танцы и соробан (японская система счетов).

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