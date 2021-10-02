Ведущий шоу «Эксы» Александр Педан показал, чем занимался во время отпуска за границей

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Педан поделился видео, которое снял еще во время отдыха на яхте. Как известно, Александр Педан очень любит активный отдых. Недавно он вместе с женой отправился на яхтинг, где с компанией наслаждался отдыхом в открытом море. На свежем видео он поделился рецептом пиццы, которую они готовили с друзьями. Педан назвал ее корабельной пиццей.

В комментариях поклонники оставили массу приятных отзывов мужчинам.

«Пошла готовить, а то слюной удавлюсь», «Педан на яхте, Притула на вертолете», «Слюни текут», «Все ваши рецепты сохраняю!», «Класс! Попробую!», «Вот это отдых!», - пишут люди.

Отметим, что Александр Педан очень активно ведет свои социальные сети. Со своей старшей дочкой артист даже ведет целый канал в молодежной сети Тик Ток. Также шоумен снимает смешные видео для Ютуба.

Кстати, Александр Педан прославился благодаря шоу "Подъем", которое он вел вместе с Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут. С тех пор мужчина так и остался работать на "Новом канале".

Напомним, что Александр Педан показал, как веселиться с сыном: "Драка!".

Как сообщала Politeka, Александр Педан рассказал, кто из знаменитостей фанатеет от шоу «Эксы»: «Нереально счастливый».

Также Politeka писала, что Александр Педан хвастнул отдыхом за границей, Притула позавидовал: «Аж себе захотелось!».