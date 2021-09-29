Український телеведучий, зірка шоу "Екси" Олександр Педан похвалився відпочинком в Греції
Як пише Politeka.net, в Instagram 39-річний Педан опублікував серію фото, зроблених у відпустці, і розповів, чим там займався.
"Мій яхтинг в Греції. Є 2 варіанти, як спробувати яхтинг. Перший-складний, зробив я. Спочатку відходити 40 годин теоретичних занять, пробути тиждень в морі на яхті, скласти іспит і отримати сертифікат шкіпера (в народі кажуть «капітан»). Але є й інший спосіб, який спробував разом з дружиною. Це туристичний яхтинг", - зазначив Педан, додавши, що цілий тиждень провів на яхті, насолоджуючись відпочинком.
За словами Педана, він прекрасно провів відпустку в Греції: бігав вранці, снідав на палубі, купався і насолоджувався видами у відкритому морі.
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У коментарях артисту залишили масу відгуків, а його колега Сергій Притула не зміг приховати заздрість.
"Смачно пишеш! Аж собі закортіло!» ,- зазначив Притула.
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