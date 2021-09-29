Украинский телеведущий, звезда шоу «Эксы» Александр Педан похвастался отдыхом в Греции

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 39-летний Педан опубликовал серию фото, сделанных в отпуске, и рассказал, чем там занимался.

«Мой яхтинг в Греции. Есть 2 варианта, как попробовать яхтинг. Первый - сложный, сделал я. Сначала отходить 40 часов теоретических занятий, пробыть неделю в море на яхте, сдать экзамен и получить сертификат шкипера (в народе говорят «капитан»). Но есть и другой способ, который попробовал вместе с женой. Это туристический яхтинг», - отметил Педан, добавив, что целую неделю провел на яхте, наслаждаясь отдыхом.

По словам Педана, он прекрасно провел отпуск в Греции: бегал по утрам, завтракал на палубе, купался и наслаждался видами в открытом море.

В комментариях артисту оставили массу отзывов, а его коллега Сергей Притула не смог скрыть зависть.

«Вкусно пишешь! Аж себе захотелось!», - отметил Притула.

Напомним, что Александр Педан с дочерью попросили украинцев о помощи, решается судьба: "Куда дальше?".

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