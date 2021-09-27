Український телеведучий і шоумен Олександр Педан показав, як проводить час з сином
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку ведучого шоу "Екси" в Instagram.
39-річний Олександр Педан вже багато років одружений на вчительці англійської мови Інні. Подружжя познайомилося в глибокій юності, і дівчина стала першою і єдиною любов'ю Олександра. У 2005 році в родині коміка з'явилася дочка, Валерія, а в 2016 - син Марк.
В силу своєї професійної діяльності Олександр періодично знаходиться в роз'їздах, але коли є час, намагається провести його з сім'єю. Так цього разу після своєї відсутності він попрямував з сином в зоопарк.
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Там, Марк поспостерігав за боєм черепах.
І навіть пригостив морквою мешканця зоопарку. Правда, У Олександра Педана при цьому виникли побоювання, щоб той не став буцатися. Але все боялося мирно.
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