Український телеведучий і шоумен Олександр Педан показав, як проводить час з сином

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку ведучого шоу "Екси" в Instagram.

39-річний Олександр Педан вже багато років одружений на вчительці англійської мови Інні. Подружжя познайомилося в глибокій юності, і дівчина стала першою і єдиною любов'ю Олександра. У 2005 році в родині коміка з'явилася дочка, Валерія, а в 2016 - син Марк.

В силу своєї професійної діяльності Олександр періодично знаходиться в роз'їздах, але коли є час, намагається провести його з сім'єю. Так цього разу після своєї відсутності він попрямував з сином в зоопарк.

Там, Марк поспостерігав за боєм черепах.

І навіть пригостив морквою мешканця зоопарку. Правда, У Олександра Педана при цьому виникли побоювання, щоб той не став буцатися. Але все боялося мирно.

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