Украинский телеведущий и шоумен Александр Педан показал, как проводит время с сыном

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу ведущего шоу "Эксы" в Инстаграм.

39-летний Александр Педан уже много лет женат на учительнице английского языка Инне. Супруги познакомились в глубокой юности, и девушка стала первой и единственной любовью Александра. В 2005 году в семье комика появилась дочь, Валерия, а в 2016 - сын Марк.

В силу своей профессиональной деятельности Александр периодически находится в разъездах, но когда есть время, старается провести его с семьей. Так в этот раз после своего отсутствия он направился с сыном в зоопарк.

Там, Марк понаблюдал за боем черепах.

И даже угостил морковью обитателя зоопарка. Правда, у Александра Педана при этом возникли опасения, чтобы тот не стал бодаться. Но все бошлось мирно.

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