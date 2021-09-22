Відомий український телеведучий Олександр Педан разом із донькою Валерією вирішили "інспектувати" університети України

Як пише Politeka.net, відомий український телеведучий Олександр Педан, який запам’ятався завдяки ранковому шоу "Підйом" та реаліті-шоу "Екси", часто знімає різні відео зі своє 16-річною дочкою Лєрою.

Цього разу у своєму Instagram Педан розповів, що вони з Лєрою запускають новий проєкт "Універ Check". Справа у тому, що зараз дочка телеведучого навчається в 11 класі, а наступного року має вступати до вищого навчального закладу. Питання майбутнього вступу вже почало хвилювати зіркового батька.

"Ще з минулого року почали всі разом задумуватися: куди далі йти? У який універ вступати? Як не прогадати зі спеціальністю та обрати близьке по духу місто? І в результаті провести кайфові та незабутні 4-5 років студентського життя", - написав Педан.

Тому вони з дочкою вирішили об’їздити 10 міст України та "проінспектувати" 10 університетів, щоб розповісти майбутнім абітурієнтам про той чи інший виш, різноманітність та особливість міст, можливості відпочинку та підробітку.

"Лера буде провідником майбутніх студентів та дізнається все, що хвилює молоде покоління. А я виясню якомога більше інформації, яка знадобиться батькам при прийнятті рішення", - сказав Олександр.

Також Педан попросив шанувальників написати, що їм з Лєрою краще показувати в містах, університетах та гуртожитках.

"До речі, уже дуже скоро виїжджаємо в перше місто і нам треба ваша допомога!", - попросив телеведучий.

У коментарях шанувальники написали, про які ВНЗ хочуть дізнатися більше.

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