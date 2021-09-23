Український телеведучий і комік Олександр Педан вирушив до Греції, де відгуляв весілля на яхті

39-річний Олександр Педан вже багато років одружений на вчительці англійської мови Інні, пише Politeka.net. Подружжя познайомилося в глибокій юності, і дівчина стала першою і єдиною любов'ю Олександра.

У 2005 році в родині коміка з'явилася дочка, Валерія, а у 2016-му - син Марк.

У своєму Instagram артист нерідко ділиться кадрами зі свого життя. В одних з нових сторіс ведучий показав, як відгуляв екзотичне весілля на яхті в Греції. За словами зірки, виходила заміж його подруга на ім'я Рі.

"Капітан має право розписати пару, коли вона на його човні, а потім це підтверджується документально, як ви прийшли на землю в ЗАГС і так далі", - розповів комік про правила одруження в іншій країні.

На кадрах ведучий з дружиною за руку показав, як проходила церемонія, парі кричали: "Гірко!", і вона цілувалася.

Зазначимо, сам Олександр Педан дуже сімейна людина і часто ділиться кадрами спільного проведення часу з дочкою. Обидва навіть люблять разом відправитися на шопінг.

У Лери багато захоплень: спочатку вона ходила на дзюдо, а потім - на бальні танці і соробан (японська система рахунків).

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