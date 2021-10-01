Український телеведучий і шоумен Олександр Педан поділився гарним настроєм зі своїми шанувальниками
Як пише Politeka.net, Педан є ведучим шоу "Екси". Це реаліті-шоу, в якому 10 пар, які знаходяться на межі розставання, намагаються знову знайти гармонію у відносинах. Щотижня одна з пар залишає проект. Педан є ведучим шоу вже третій сезон.
У себе в Instagram він вирішив розповісти, хто зі знаменитостей є фанатом проекту. Педан радів такій увазі до проекту, який він вважає дуже важливим.
"Значить, дзвонить мені Леся Іванівна Нікітюк. Я вже напрягся, думав, щось сталося. Виявилося, що Леся дивиться «Ексів» і є їхньою фанаткою. Ми з нею 5-10 хвилин говорили про те, наскільки це корисний і класний проект. Я просто нереально щасливий. І, до речі, вона приєдналася до наших амбасадорів - Дантеса і Дорофєєвої, які дивилися минулий сезон", - зазначив телеведучий.
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Нагадаємо, що Олександр Педан похвалився відпочинком в Греції, навіть Притула позаздрив: "Аж собі захотілося!".
Як повідомляла Politeka, Олександр Педан засвітив, як розважається зі своїм сином: "Бійка!".
Також Politeka писала, що учасник шоу "Екси" зганьбився перед дівчиною.