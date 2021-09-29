Колишній залицяльник першої "Холостячки" Ксенії Мішиної Ілля Рибальченко, який зараз бере участь в шоу "Екси", змусив користувачів ридати від сміху

Так, з тріском провалившись на "Холостячці" рік тому, Рибальченко повернувся до своєї колишньої дівчини Альони. Пара часто свариться, тому вирішила виправити ситуацію, подавшись на проект "Екси" на Новому каналі, де закоханих намагаються помирити.

На офіційній сторінці шоу в Instagram опублікували свіже відео, в якому показали фрагмент з майбутнього випуску, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

На кадрах Рибальченко постав з лялькою-"немовлям" на руках. Його завданням було, вочевидь, заспокоїти "дитину". Він вирішив повторити подвиг з минулого і заспівав "малюкові" пісню з шоу "Холостячка", яку присвятив Ксенії Мішиній.

"Колискова, яку ми заслуговуємо 😅 у наступному випуску "Екси" хлопці спробують зрозуміти, як це - виконувати у відносинах «жіночі» обов'язки. У Іллі, як завжди, підхід дуже творчий", - йдеться в підписі.

"Відмінний я батько, походу)) Єдина моя пісня, і так добре спрацювала на дитині 😊", - відгукнувся в коментарях Ілля.

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"Це пісня з Холостячки. Він же там брав участь. Швидко знайшов заміну Ксенії Мішиній. І вже з проблемою прийшов на шоу. Одним словом, перевились мужики..."

"Він же цю пісню Ксенії Мішеній співав..."

"Мед для вух 😍 😂я думала більше ніколи не почую цей шедевр, спасибі😁 🤗"

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