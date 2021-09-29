Бывший ухажер первой "Холостячки" Ксении Мишиной Илья Рыбальченко, который сейчас участвует в шоу "Эксы", заставил пользователей рыдать от смеха
Так, с треском провалившись на "Холостячке" год назад, Рыбальченко вернулся к своей бывшей девушке Алене. Пара часто ссорится, поэтому решила исправить ситуацию, подавшись на проект "Эксы" на Новом канале, где влюбленных пытаются помирить.
На официальной страничке шоу в Инстаграм опубликовали свежее видео, в котором показали фрагмент из предстоящего выпуска, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
На кадрах Рыбальченко предстал с куклой-"младенцем" на руках. Его задачей было, по всей видимости, успокоить "ребенка". Он решил повторить подвиг из прошлого и спел "малышу" песню из шоу "Холостячка", которую посвятил Ксении Мишиной.
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"Колыбельная, которую мы заслуживаем 😅 В следующем выпуске "Эксы" ребята попытаются понять, как это - выполнять в отношениях «женские» обязанности. У Ильи, как всегда, подход очень творческий 🤪", - говорится в подписи.
"Отличный я отец, походу)) Единственная моя песня, и так хорошо сработала на ребёнке 😊", - отозвался в комментариях Илья.
Несколько иного мнения публика:
"Одна песня на все случаи жизни"
"Здравствуй, Ксюша, ахахахахахаха"
"Это песня с Холостячки. Он же там принимал участие. Быстро нашёл замену Ксении Мишиной. И уже с проблемой пришёл на шоу. Одним словом, перевились мужики…"
"Он же эту песню Ксении Мишиной пел..."
"Мед для ушей 😍😂я думала больше никогда не услышу этот шедевр, спасибо 😁🤗"
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