Украинский телеведущий и шоумен Александр Педан поделился хорошим настроением со своими поклонниками

Как пишет Politeka.net, Педан является ведущим шоу «Эксы». Это реалити-шоу, в котором 10 пар, которые находятся на грани расставания, пытаются снова найти гармонию в отношениях. Каждую неделю одна из пар покидает проект. Педан является ведущим шоу уже третий сезон.

У себя в Инстаграм он решил рассказать, кто из знаменитостей является фанатом проекта. Педан радовался такому вниманию к проекту, который он считает очень важным.

«Значит, звонит мне Леся Ивановна Никитюк. Я уже напрягся, думал, что-то случилось. Оказалось, что Леся смотрит «Эксов» и является их фанаткой. Мы с ней 5-10 минут говорили о том, насколько это полезный и классный проект. Я просто нереально счастливый. И, кстати, она присоединилась к нашим амбасадорам – Дантесу и Дорофеевой, которые смотрели прошлый сезон», - отметил телеведущий.

Напомним, что Александр Педан похвастался отдыхом в Греции, даже Притула позавидовал: «Аж себе захотелось!».

Как сообщала Politeka, Александр Педан засветил, как развлекается со своим сыном: "Драка!".

Также Politeka писала, что участник шоу "Эксы" опозорился перед девушкой.